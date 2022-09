/ Via Castellana

Tenta furto in tabaccheria, i residenti allertano i carabinieri: ladro bloccato

L'episodio nella notte a Loria in una stazione di servizio di via Castellana. L'uomo, un cittadino romeno, è stato denunciato per tentato furto. Sequestrato un tubo in metallo che voleva usare per forzare una finestra