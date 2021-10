/ Via Alcide De Gasperi

Loria, incendio in una stalla con all'interno un centinaio di bovini

Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre a Loria alcuni il rogo in una stalla in Via De Gasperi. Sul posto due squadre di vigili del fuoco da Castelfranco Veneto e l'autobotte da Treviso. Coinvolti numerosi vitelli