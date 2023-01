Incendio all'alba, devastato il tetto di un'abitazione: vigili del fuoco al lavoro

Forse un corto circuito o il malfunzionamento di una canna fumaria. Sono queste le cause del rogo che ha interessato il tetto in legno ventilato di un'abitazione di via Crosera a Loria. L'allarme è scattato alle 5 di oggi, sabato 7 gennaio, con i vigili del fuoco e i carabinieri che sono intervenuti. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Castelfranco e Treviso con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e nove operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Al momento delle fiamme nessuna persona si trovava in casa. I vicini di casa sono stati risvegliati dal crepitio delle fiamme e dal forte odore di fumo presente nell'aria e hanno allertato il 115. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause del rogo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione sono poi proseguite durante la mattinata.