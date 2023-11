Caldaia malfunzionante, intera famiglia intossicata dal monossido

Ieri sera, 11 novembre, verso le 23.30 a Loria, i militari dell'Arma sono intervenuti con i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e al personale sanitario del Suem 118 presso un'abitazione in via fratelli Pinarello dove un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. I residenti sono stati accompagnati in ambulanza presso il nosocomio di Torri di Quartesolo (Vicenza), non in pericolo di vita. Si tratta di un nucleo famigliare di cinque persone originarie del Ghana: padre, madre e i tre figli minori. A causare i malesseri è stato forse un malfunzionamento della caldaia dell’abitazione. I locali dell'abitazione sono stati messi in sicurezza.