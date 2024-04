Malmena un uomo e gli strappa dal collo una catenina in oro, scovato il rapinatore

E' stato incastrato grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza e ad alcuni vestiti trovati nel corso di una perquisizione domiciliari, gli stessi indossati per mettere a segno una rapina lo scorso 18 febbraio in un'abitazione di Loria, ai danni di un 69enne. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in collaborazione con i militari della stazione di Solagna, hanno denunciato un 32enne di origini marocchine, residente nel Bassanese: lo straniero deve rispondere di rapina aggravata.

Il giorno della rapina lo straniero ha aggredito fisicamente il trevigiano dopo avergli suonato il campanello di casa, convincendolo con una scusa ad aprirgli la porta. Lo straniero si è avvicinato alla vittima e gli ha strappato dal collo una catenina in oro, con una croce, del valore di circa 2mila euro e lo ha poi spintonato, scaraventandolo a terra prima di dileguarsi a bordo di un'auto. Come detto, sono state fondamentali per dare un nome ed un volto al bandito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Loria oltre agli abiti trovati in casa del 32enne. A lui sono stati sequestrati anche mezzo etto di hashish, materiale per pesare la droga e per confezionare dosi.