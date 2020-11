Pestano con calci e pugni un 33enne, due giovani denunciati

La classica lite per "futili motivi". Una discussione forse un pò troppo "animata" che dalle parole passa ai fatti, trascendendo. E' questo quanto è avvenuto lo scorso 27 settembre, alle 4 del mattino, all'esterno della discoteca "Special movida" di Loria. Due giovani, un 23enne ed un 16enne, entrambi residenti nel padovano, hanno aggredito violentemente un 33enne, causandogli lesioni che gli sono state refertate in pronto soccorso a Castelfranco Veneto, con ben dieci giorni di prognosi. Il malcapitato si è poi rivolto ai carabinieri che hanno, nel corso di una lunga indagine, dato un nome ed un volto agli autori che sono stati entrambi denunciati per lesioni.

