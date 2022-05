Daspo annullato all'ex sindaco Mazzorato: aveva manifestato contro il Green Pass

Nella giornata in ricordo di Falcone, lunedì 23 maggio, è stato cancellato dal Tar il daspo urbano inflitto a Loris Mazzorato, ex sindaco di Resana, allontanato da Bassano del Grappa per tre anni dopo aver manifestato contro il Green Pass nel Giorno della Memoria vestendosi come un deportato dei campi di concentramento nazisti.

«È stata fatta giustizia - il commento dell'ex primo cittadino -. Il Tar ha riconosciuto che non sono un soggetto pericoloso ma un amante del libero pensiero e della giustizia. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto anche nella battaglia legale ed in particolare i miei avvocati Pierfrancesco Zen, Alessandra Celeghin e Pierluigi Cagnin. Grazie a quanti mi sono stati vicino credendo in me» conclude Mazzorato.