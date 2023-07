Esce dalla piscina e viene colpita da un malore, paura per una bimba di 4 anni

Uscita dall'acqua della piscina si è sistemata sul lettino a bordo vasca: è qui che è stata colta da un malore, subito notato dai presenti che hanno lanciato l'allarme al 118, chiaramente preoccupati. Minuti di paura quelli che si sono vissuti nella prima mattinata di oggi, 26 luglio, poco dopo le 9, presso l'area del centro nuoto Le Bandie a Lovadina di Spresiano, in via Vecellio. Ad avvertire il malessere è stata una bimba di 4 anni che si trovava li con gli amichetti e gli animatori del gruppo Grest di Arcade: è anche grazie alla loro attenzione che la piccola è stata celermente soccorsa. A Lovadina è intervenuto l'elicottero del Suem, decollato direttamente da Treviso, l'ambulanza e l'automedica. La bimba, presto ripresasi, è stata precauzionalmente accompagnata in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Qui la giovanissima è stata sottoposta agli esami del caso per capire la genesi e le cause di quanto avvenuto. Data la preoccupazione dei residenti, vedendo l'intervento in zona dell'elicottero dei soccorritori, c'è anche chi ha chiesto l'intervento a Le Bandie dei carabinieri della locale stazione e la polizia locale. Mobilitato anche l'assessore Giuseppe Mestriner, che ha rassicurato circa la gravità della situazione.