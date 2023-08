Rapinatore solitario rapina nella notte il "Thai si" di Lovadina, indagano i carabinieri

Alle 2 della scorsa notte circa in Spresiano, località Lovadina, via Gasparotto Vecelio, presso l'hotel "Thai Si srl & Royal Thai spa", un uomo dal volto travisato con mascherina chirurgica, verosimilmente straniero, impugnando una pistola, intimava al portiere di notte 57enne di aprire la porta d'ingresso della struttura. Dopodichè, una volta ottenuto l'accesso, sempre sotto minaccia dell’arma, si faceva consegnare la somma di 140 euro, fondo cassa dell’esercizio, per poi darsi alla fuga. A seguito dell’allarme dato dal portiere al 112 venivano immediatamente inviate in zona le dipendenti pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviso, le cui prime ricerche davano esito negativo.