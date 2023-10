Sparito da sabato sera: ricerche in corso per trovare Luca

stata segnalata martedì mattina, 17 ottobre, ai carabinieri di Susegana la scomparsa del 41enne Luca Romano, residente a Santa Lucia di Piave. Alto all'incirca un metro e settanta, pesa 60 chili e ha capelli castano scuro e occhi marroni. Romano ha svariate cicatrici di cui una a forma di lettera Z sulla tempia sinistra.

Non si hanno più sue notizie dalla tarda serata di sabato 14 ottobre quando è uscito di casa facendo perdere le tracce. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni lunghi neri di cotone, scarpe da ginnastica verde scuro, maglia di cotone a maniche lunghe di colore blu scuro collo a V e giacca di colore blu scuro con zip. Chiunque pensi di averlo avvistato in questi giorni è pregato di mettersi in contatto con il 112.