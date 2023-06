Lutto in città, ci ha lasciato Cleto Corrò

Una vita di lavoro, dedicata alla sua azienda agricola, a Santa Bona, in via Comuni dei Biscari, e all’agriturismo di famiglia, il “San Giorgio” di Cavaso del Tomba, da lui voluto e fondato nel 2001 e vero e proprio punto di riferimento della zona. Sono ore di lutto nel quartiere trevigiano di Santa Bona per l’improvvisa scomparsa, all’età di 77 anni di Cleto Corrò, mancato venerdì scorso, 23 giugno: nell’agosto prossimo avrebbe festeggiato i 78 anni. Il funerale si terrà lunedì prossimo, alle 9.30 del mattino, presso la chiesa parrocchiale di Santa Bona che si annuncia gremitissima per l’occasione.

Cleto Corrò lascia la moglie Norina e i figli Morena, Federico e Michele. «E’ sempre stato molto legato alla famiglia» racconta Michele «lui ci ha trasmesso la passione per il lavoro della terra, è sempre stato un lavoratore instancabile, fino alla fine dei suoi giorni». Due le passioni per cui tutti ricordano Cleto Corrò: la prima sono stati certamente i cavalli, un amore nato grazie al padre Giovanni, mentre la seconda è stata la caccia. «Mio nonno era contrario alla caccia» continua il figlio «ma ugualmente lui, con l’aiuto del cognato, riuscì ad ottenerla la licenza a 16 anni». E poi dal lavoro dei campi il passaggio alla ristorazione. “E’ stato fortemente voluto da lui, noi inizialmente eravamo dubbiosi” racconta Michele Corrò «i clienti erano letteralmente trascinati dal suo rapporto umano: venivano e vengono per il posto, per il cibo, ma certamente anche per mio papà. E’ diventata una bella realtà».