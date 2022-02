Macellava carni senza licenza per rivenderle: 50enne denunciato

Blitz dei carabinieri del Nas di Treviso nella mattinata di sabato 19 febbraio: un laboratorio abusivo di macellazione è stato scoperto e messo sotto sequestro nelle campagne di Postioma, a Paese. Il laboratorio era sul retro di un'abitazione di proprietà di un 50enne italiano, denunciato dai militari dell'Arma intervenuti sul posto insieme ai funzionari dell'Ulss 2 per le ispezioni sanitarie.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", all'interno del locale sono stati rinvenuti: carne macellata pronta per essere rivenduta, celle frigorifere, ganci per appendere la carne, arnesi da taglio e tutte le strumentazioni necessarie alla macellazione. Un vero e proprio laboratorio senza però nessuna licenza. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il 50enne lavorasse già nel settore della macellazione e usasse il laboratorio domestico come secondo lavoro per arrotondare rivendendo la carne a privati e, molto probabilmente, anche ad alcuni locali della provincia. Chi fossero i clienti del 50enne è però ancora tutto da accertare. L'uomo rischia l'arresto fino ad un anno di carcere e una multa fino a 150mila euro.