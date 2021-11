Nuova Mala del Brenta: 39 arresti all'alba a Treviso, Padova e Venezia

Associazione a delinquere, concorso esterno in associazione a delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura. Sono le accuse formulate, a vario titolo, nei confronti di 39 persone, destinatarie di misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri.

L'operazione rappresenta l'esito di un'inchiesta, diretta dalla Dda di Venezia, che ha documentato la ricostituzione della cosiddetta Mala del Brenta. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo si sarebbe sviluppato a partire dal 2015, anche a seguito della progressiva liberazione, dopo lunghe detenzioni, di esponenti della frangia dei mestrini, articolazione della Mala del Brenta.

All'alba di oggi il blitz dei militari del Ros, con il supporto dei colleghi dei comandi provinciali di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata.

«La giornata si apre bene, con l’ennesima vittoria della legalità sulla criminalità. Complimenti e grazie da tutti i Veneti per bene ai Ros dei Carabinieri e alla Procura Antimafia, che hanno sgominato una banda composta da vecchi pregiudicati e nuovi malavitosi che agivano per arrivare al controllo del territorio». Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca Zaia, plaude all’operazione del Ros e della Procura Antimafia, con un’ottantina di indagati e 39 arresti nella notte. «Le prime notizie aggiunge Zaia – parlano di droga, estorsioni, armi rapine e mancate vendette maturate nel mondo del crimine. Un mix devastante, per la legalità, ma anche per la serena convivenza sociale di un vasto territorio, che poteva avere conseguenze sempre più gravi. Averlo stroncato è una delle più importanti operazioni messe a segno dalla Forze dell’Ordine e dagli inquirenti negli ultimi tempi. Stamattina – conclude Zaia – una vasta parte del territorio veneto sa di poter vivere più serenamente; sa che il crimine non si arrende, ma che i tutori dell’ordine non arretrano di un centimetro».