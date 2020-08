Malore durante la passeggiata, coppia di anziani finisce in una canaletta

Pochi minuti dopo mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gaetano Donizetti a Paese per soccorrere una coppia di anziani over 75 caduti accidentalmente in una canaletta a bordo strada, durante una passeggiata.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che D.V., 77enne nato a Quinto di Treviso ma residente a Paese, sia stato colpito da un malore improvviso. Nella caduta il pensionato ha trascinato a terra la moglie, E.P. 75 anni nata e residente a Paese. I due anziani sono finiti contro una canaletta d'irrigazione in cemento, procurandosi svariate ferite. I pompieri intervenuti insieme al personale del Suem 118, dopo il primo soccorso, hanno aiutato i sanitari per il trasporto delle barelle fino al piano stradale. La coppia è stata trasportata da due ambulanze in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Il marito è stato ricoverato in codice di media gravità mentre la moglie se l'è cavata solo con qualche lieve ferita. Nessuno dei due è in pericolo di vita.