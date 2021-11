Malore fatale dopo l'immersione: 75enne perde la vita

Tragedia alla Baita al Lago di Castelfranco Veneto nella tarda mattinata di domenica 28 novembre. Poco prima delle ore 13, durante un corso di immersione con istruttore, Adriano Albertin, 75enne di Selvazzano Dentro (in provincia di Padova), ha perso la vita per un malore improvviso.

Era l'ora di pranzo e il locale era pieno di avventori quando il sub, appena tornato a riva, si è accasciato al suolo privo di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitati i carabinieri di Castelfranco Veneto, l'elisoccorso del Suem 118 e un'ambulanza. Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, per Albertin non c'è stato nulla da fare.