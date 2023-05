Malore sul Monte Grappa, soccorsa bimba di un anno

Una bimba di appena un anno, residente a Pieve del Grappa, ha avuto un mancamento improvviso con problemi di respirazione nella tarda mattinata di domenica 28 maggio in località Domador, a nord di Malga Camparonetta, sul Monte Grappa.

Partiti con un'ambulanza fuoristrada, medico e infermiere di Pedemontana Emergenza Odv insieme a due mezzi del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa (con cinque tecnici), hanno soccorso la bimba e i familiari raggiungendoli dopo circa venti minuti di strada. L'arrivo dell'elisoccorso alzatosi in volo da Treviso è stato subito annullato dal momento che le condizioni cliniche della bimba erano notevolmente migliorate al punto da non rendere necessario nemmeno il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Una lieve crisi d'assenza, risoltasi nel migliore dei modi.