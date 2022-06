Malore improvviso in piscina, bimba di 7 anni rischia di annegare

Stava nuotando nella piscina comunale di Valdobbiadene quando è stata colpita da un malore improvviso: attimi di grande paura per una bimba di soli 7 anni nel pomeriggio di lunedì 13 giugno.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" la piccola, residente in zona, ha rischiato di annegare ma l'intervento immediato dello staff della piscina ha scongiurato il peggio. Portata fuori dall'acqua, all'arrivo dell'elicottero del Suem 118 è stata trasportata in ospedale a Montebelluna dov'è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Dopo lo spavento iniziale le sue condizioni di salute sono migliorate in poche ore. La piccola non è più in pericolo di vita.