Malore dopo la notte in camion: 51enne lotta tra la vita e la morte

Sta lottando tra la vita e la morte il camionista di 51 anni, romeno d'origine e residente a Costanza, che domenica mattina, poco prima delle 10, è crollato a terra privo di sensi nell'area di sosta della Autotrasporti DeGirolami Spa a Motta di Livenza.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre stava andando ai servizi per lavarsi. I colleghi che l'hanno visto crollare a terra hanno subito allertato i soccorsi, praticandogli il massaggio cardiaco in attesa del personale medico. Il 51enne è stato ricoverato d'urgenza al Ca' Foncello dove si trova al momento in condizioni critiche. Sabato, il giorno prima del malore, A.S. (queste le iniziali dell'autista) aveva viaggiato tutto il giorno attraversando Ungheria e Slovenia fino ad arrivare a Motta di Livenza. La notte aveva dormito tranquillamente in camion nell'area di sosta della ditta. Domenica mattina la tragedia. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Padova il cui personale ha rianimato sul posto il 51enne prima di trasportarlo a Treviso. Sotto choc i colleghi del 51enne che hanno assistito alla scena: tutti non sanno darsi pace per quanto accaduto.