Malore fatale in casa, carrozziere trovato morto dopo sei giorni

Macabro ritrovamento nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio in Via Groppa a Montebelluna. Mario Martignago, ex carrozziere di 70 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme ai carabinieri è stata la sorella dell'uomo. Sul posto, per il recupero della salma, è intervenuta la Protezione civile di Montebelluna. Il corpo dell'uomo era in evidente stato di decomposizione.

I familiari non avevano più notizie di Martignago da alcuni giorni. Dalle prime ricostruzione sembra che l'uomo sia stato stroncato da un malore improvviso avvenuto sei giorni fa. Undici anni fa, nel 2012, Martignago era stato protagonista di un altro violento fatto di cronaca nera: dopo una lite con il vicino di casa, Gianluca Gallina, l'ex carrozziere di Montebelluna era stato investito proprio dall'auto del vicino che aveva cercato di ucciderlo. Tra i due c'erano vecchi livori iniziati con il presunto furto di un attrezzo da parte di Gianluca Gallina nella carrozzeria di Martignago. L'investimento era costato all'ex carrozziere un lungo periodo di ricovero in Rianimazione all'ospedale Ca' Foncello da cui l'uomo non si era mai veramente ripreso. Nei giorni scorsi la tragedia in casa, costatagli la vita a 70 anni. Per rimuovere la salma dell'uomo vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato tutta la notte scorsa.