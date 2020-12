Malore in bici, ciclista finisce nella scarpata tra i rovi a lato strada

Stava percorrendo Via Belvedere nella frazione di Soligo in sella alla sua bicicletta "Bianchi", diretto a Pieve di Soligo. All'altezza della trattoria "Adis Abeba", però, un malore improvviso lo ha fatto cadere nella scarpata di rovi a lato strada.

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, 12 dicembre, poco dopo le ore 14. A soccorrere il ciclista finito nella scarpata sono state due donne che, a bordo della loro auto, hanno assistito incredule all'episodio. Il ciclista, davanti a loro di alcuni metri, ha iniziato a sbandare all'improvviso verso sinistra, tagliando la corsia di marcia opposta e finendo la sua corsa nella scarpata sottostante dopo un volo di diversi metri. Le due donne si sono fermate per soccorrere l'uomo che, dopo essersi rimesso in piedi in autonomia, ha perso i sensi all'improvviso, accasciandosi a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica del Suem 118. L'uomo, un 60enne, è stato ricoverato in ospedale a Conegliano. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.