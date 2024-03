Colto da malore vicino al rifugio Bassano: salvo grazie a 2 escursionisti

Un escursionista è stato colto da malore, domenica mattina, a circa 500 metri dal rifugio Bassano a Pieve del Grappa. L'uomo, in escursione solitaria, si era incamminato per tornare a Campo Croce, dove aveva lasciato la propria vettura, quando non è più riuscito a proseguire.

Tra la pioggia battente e la nebbia che ostacolava la visibilità, fortunatamente, è stato notato da una coppia che stava transitando in auto. I due hanno avvisato i soccorsi, nel frattempo hanno trasportato l'uomo verso Campo Croce, dove nel frattempo erano saliti medico e infermiere del Suem 118 di Pedemontana Emergenza Odv con un mezzo da montagna.

Il paziente, residente a Vigodarzere (Padova), è stato preso in carico con un principio di ipotermia e cefalea forte, e trasportato al pronto soccorso di Castelfranco Veneto per essere sottoposto alle cure del caso.