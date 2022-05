Malore improvviso mentre è in gita in bici: grave un 52enne

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso il 52enne M.M. che intorno alle ore 9 di oggi, domenica 22 maggio, si è improvvisamente sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo, secondo una prima ricostruzione fornita dai sanitari intervenuti sul posto, avrebbe avuto un arresto cardiaco lungo via Bongioanni a Biadene di Montebelluna. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, tanto che sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso. Il 52enne è stato subito rianimato sul posto e poi portato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato poi sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Al momento è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Intorno alle 8.30 di oggi, l'elisoccorso era comunque già uscito in volo per un intervento lungo l'autostrada A27 nei pressi dello svincolo di Conegliano (circa 3 km prima), in direzione Belluno. In questo caso ad essere soccorsa è stata una persona rimasta ferita dopo essersi autonomamente schiantata contro il guardrail con l'auto. Viste le lesioni riportate nell'incidente, il ferito è stato poi portato al nosocomio trevigiano per tutti gli accertamenti di rito.