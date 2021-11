Malore fatale in casa, donna di 69 anni trovata senza vita

Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione in Via Solferino e San Martino a Treviso. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 14 novembre.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sono stati i familiari della donna ad allertare per primi i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Treviso. Dopo aver aperto la porta d'ingresso, la drammatica scoperta: la donna era stesa a terra nel bagno dell'abitazione. Sul suo corpo non c'erano segni di violenza: l'ipotesi più probabile sembra dunque quella del malore. Nella giornata di sabato la donna aveva detto ai familiari di essersi sentita poco bene, il giorno successivo ha perso la vita. Ora la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.