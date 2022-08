Malore in casa, 60enne cade dalle scale: è gravissimo

Grave malore in casa nella mattinata di giovedì 11 agosto a Pieve di Soligo: l'elisoccorso di Treviso Emergenza è atterrato, con grande stupore dei residenti, nel campo sportivo adiacente al cinema teatro Careni per soccorrere il 60enne G.L. rimasto bloccato all'interno del suo appartamento situato al piano terra in Via Sartori.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che, dall'esterno della casa si sono accorti dell'uomo riverso a terra dopo essere caduto dalle scale. Immediata la chiamata ai soccorsi: per aprire la porta d'ingresso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo, infatti, vive da solo e non era riuscito a chiamare aiuto. Trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il 60enne resta ricoverato in condizioni molto gravi.