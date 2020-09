Regionali 2020: malore improvviso in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni

L'ex vicesindaco di Padova e candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni, ha avuto un malore in diretta Facebook. L'incontro sul social, al quale ha partecipato anche il Ministro Boccia, era fissato per mezzogiorno di domenica 6 settembre. Lorenzoni si è sentito male durante la diretta.

Malore

Non erano ancora le 13 e Arturo Lorenzoni stava rispondendo ad alcune domande dopo circa 50 minuti di conferenza stampa. A un certo punto si è visto Lorenzoni accasciarsi a terra nel suo studio. Subito i figli hanno chiamato il 118. Lorenzoni avrebbe avuto un calo di pressione, ma l'ambulanza lo ha comunque portato in pronto soccorso a Padova per accertamenti.

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ad Arturo Lorenzoni, ricoverato urgentemente in ospedale, colto da un malore nel corso di una diretta Facebook. Il nostro impegno sarà ancora più determinato e convinto. Auguri Arturo, siamo con te”. Così in una nota Luana Zanella, componente dell’esecutivo dei Verdi e commissario straordinario di Europa Verde in Veneto.

