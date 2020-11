Malore lungo un sentiero in montagna: l'elisoccorso salva un 63enne

Attorno alle ore 9 di domenica la Centrale del Suem è stata allertata per un escursionista colto da malore poco dopo la partenza del sentiero numero 801 che da Croce d'Aune porta al Rifugio Dal Piaz (BL). P.M., 63enne di Montebelluna che si trovava con la figlia ed era subito stato assistito da alcuni passanti, tra i quali un medico, è stato così raggiunto a circa 1.200 metri di quota dal tecnico di elisoccorso e dall'equipe medica dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato in un prato poco più sopra. L'uomo è stato quindi imbarcato e trasportato all'ospedale di Belluno per le verifiche del caso.