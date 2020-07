Malore improvviso in malga, escursionista soccorsa con l'elicottero

Erano le 15.15 di domenica 26 luglio quando l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione Malga Molvine-Binot, per una donna colta da un malore improvviso. Una volta sul posto, a 1.150 metri di quota, medico, infermiere e tecnico dell'elisoccorso sono stati sbarcati in hovering e si sono presi subito cura di V.C., 68 anni, di Valdobbiadene. Imbarellata, la paziente è stata recuperata con un verricello di 35 metri e trasportata all'ospedale di Treviso per gli accertamenti del caso. La donna è stata ricoverata con un codice di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.

