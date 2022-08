Malore fatale, 69enne trovato morto in casa

Tragico ritrovamento nel primo pomeriggio di domenica 14 agosto in Via Botteniga a Treviso. Il corpo senza vita di R.B., 69 anni, è stato trovato da polizia e vigili del fuoco dopo la chiamata dei vicini che non avevano più notizie dell'uomo ormai da alcuni giorni.

La tragedia si è consumata verso le 14.25: gli agenti della Questura di Treviso hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco per aprire la porta dell'appartamento. Una volta all'interno dell'abitazione, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo steso a letto. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che il 69enne abbia perso la vita per cause naturali: un malore fatale, molto probabilmente nel sonno, che non gli ha dato tempo e modo di allertare i soccorsi. In Via Botteniga l'uomo viveva da solo. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.