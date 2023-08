Malore fatale in Via Roma, 35enne si accascia a terra e muore

Tragedia improvvisa venerdì sera, 18 agosto, in Via Roma a Treviso a pochi metri di distanza dalla stazione delle corriere e dalla Palla in ferro battuto di Toni Benetton. Un 35enne straniero, originario del Mali ma residente in città, poco dopo le 7 di sera si è accasciato a terra ed è morto a causa di un arresto cardiaco.

Nonostante sia stato subito soccorso da conoscenti e passanti che avevano assistito increduli alla scena, per il malcapitato ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Inevitabile un grande assembramento di passanti e curiosi accorsi poco dopo la tragedia. Sul posto è stato necessario l'intervento non solo della polizia locale di Treviso ma anche dei carabinieri in supporto per riportare la situazione alla normalità. Nei momenti subito dopo la tragedia si era infatti creato un falso allarme che parlava di due uomini a terra, privi di vita, per un regolamento di conti. Una voce smentita poco dopo con l'arrivo sul posto dei soccorsi e delle forze dell'ordine.