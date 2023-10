Arresto cardiaco, bimbo di tre mesi gravissimo in ospedale

Sono disperate le condizioni del bimbo di tre mesi, che la scorsa notte è stato soccorso dal Suem 118 in un'abitazione di Montebelluna, in via delle alte, in zona San Gaetano, per un arresto cardiaco e in seguito trasferito all'ospedale di Verona.

A dare l'allarme sono stati i familiari del piccolo che hanno subito allertato i soccorsi. Da una prima ricostruzione della vicenda, il bimbo dopo essere stato rianimato sul posto, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Verona, viste le gravi condizioni in cui si trovava. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche automedica e ambulanza di Montebelluna. In mattinata si è diffusa la notizia, poi rivelatasi falsa, che il neonato, non ce l'aveva fatta. Il giovanissimo lotta per la vita presso il nosocomio veronese di Borgo Trento.

Si tratta del terzo caso in meno di un mese, nella sola provincia di Treviso, di bambini colpiti da arresto cardiaco. Il primo caso era avvenuto lo scorso 16 settembre nella frazione di Guarda, sempre a Montebelluna, dove aveva perso la vita una bimba di soli 4 mesi. Pochi giorni dopo la tragedia del piccolo Alessandro morto a 11 mesi mentre dormiva in una stanza dell'asilo "Raggio di sole" a Porcellengo di Paese.