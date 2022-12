/ Largo Porta Altinia

Malore mentre lavora su un ponteggio a 15 metri d'altezza

Intervento delicato e complesso per vigili del fuoco e Suem 118 nella mattinata di venerdì 2 dicembre in un cantiere di Via Altinia. L'operaio, portato al Ca' Foncello, non sarebbe in pericolo di vita