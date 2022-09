Malore al ristorante, 58enne rianimato dai vigili urbani

Un pranzo di compleanno ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel primo pomeriggio di sabato 24 settembre. Teatro dell'incidente il noto ristorante/pizzeria "Alla Torre" di Castelfranco Veneto. Il 58enne A.L., residente in zona, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a tavola in compagnia dei genitori, del figlio e di altri familiari.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la chiamata ai soccorsi è stata immediata: una cliente del ristorante si è accorta che in strada stavano passando a piedi due vigili urbani, li ha fermati e ha chiesto loro aiuto per soccorrere il 58enne che, nel frattempo, era stato steso a terra, privo di sensi. I due agenti di polizia locale hanno praticato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimarlo. Il peggio sembrava passato quando, all'improvviso, il 58enne ha avuto un secondo malore. Grazie a un nuovo massaggio cardiaco l'uomo è stato rianimato del tutto e poco dopo sono arrivati sul posto i soccorsi. Il 58enne è ora ricoverato in terapia intensiva ma senza l'intervento provvidenziale dei due agenti le cose sarebbero potute andare molto peggio. Sportivo e in salute, il 58enne non aveva avuto nessun segnale d'allarme prima del malore di sabato. Ora è sotto costante osservazione da parte del personale ospedaliero.