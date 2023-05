Malore mentre lavora dietro casa, salvato dai suoi cani da caccia

Storia a lieto fine per un 76enne di Borso del Grappa: mentre stava lavorando dietro casa da solo, l'anziano ha avuto un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. I suoi cani da caccia, accortisi che qualcosa non andava, hanno iniziato ad abbaiare insistentemente attirando l'attenzione della moglie del 76enne che si trovava dentro casa. Non appena la donna ha realizzato quanto successo al marito, ha subito avvisato il 118, arrivato sul posto con automedica e ambulanza. Dopo una prima stabilizzazione sul posto, il 76enne è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto. Qui le sue condizioni sono migliorate e ora il paziente non è più in pericolo di vita, merito soprattutto dei suoi due cani che di fatto gli hanno salvato la vita.