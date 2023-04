Malore sugli spalti durante la partita di calcio, tifoso in gravi condizioni

La partita tra Vittorio Falmec SM Colle e Portomansuè era iniziata da appena un quarto d'ora quando un tifoso della squadra di casa ha avuto un improvviso arresto cardiaco. Tragedia sfiorata domenica 2 aprile allo stadio comunale "Paolo Barison".

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il tifoso (un 80enne del posto) era andato da solo a vedere la partita di calcio. Non appena le persone sedue vicino a lui si sono accorte che l'anziano era stato colto da malore hanno subito dato l'allarme. Provvidenziale l'intervento immediato del medico della squadra di casa, il dottor Alberto Mazza, che ha praticato le prime manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo del 118. La partita, nel frattempo, è stata sospesa dal direttore di gara. Il personale del 118 ha rianimato l'anziano sul posto con defibrillatore e massaggio cardiaco sotto gli occhi increduli degli altri spettatori. L'80enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Costa, la prognosi per ora resta riservata. La partita tra Vittorio Veneto e Portomansuè è ripresa dopo un'interruzione di mezz'ora.