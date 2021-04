Maltempo: albero sradicato a Mogliano, raffica di incidenti

Ha piovuto ininterrottamente da domenica ma i disagi sono stati fortunatamente limitati. A Motta auto fuori strada in mattinata, con un ferito lieve mentre a Tezze di Vazzola un camion è uscito dalla carreggiata e per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Piove sulla Marca, ininterrottamente, ormai da quasi 48 ore e anche la giornata di domani sarà caratterizzata dal maltempo, stando alle previsioni. I disagi sono stati fortunatamente limitati. A Marocco di Mogliano Veneto, in mattinata, i vigili del fuoco e gli operai comunali sono dovuti intervenire, con la polizia locale, per tagliare e mettere in sicurezza un grosso pino marittimo che è stato letteralmente sradicato, forse a causa di un allentamento del terreno dovuto proprio alle precipitazioni di queste ore.

Molti gli incidenti, quasi tutti di scarsa entità, dovuti a tamponamenti per l'asfalto reso viscido dalla pioggia o per scarsa visibilità. E' il caso di un incidente stradale avvenuto a Motta di Livenza in mattinata: un automobilista, P.D., 33enne di Concordia Sagittaria, ha perso il controllo del proprio mezzo che è uscito di strada. L'uomo alla guida, leggermente ferito, è stato trasportato in ospedale a Oderzo da medico e infermieri del Suem 118. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano e autogru, impegnati nel pomeriggio per recuperare un camion uscito di strada a Tezze di Vazzola, in via Busche. L'autotrasportatore è rimasto illeso.