Maltempo in Nord Europa, dal Veneto 12 vigili del fuoco: due sono trevigiani

Venerdì 16 luglio sono arrivati a Liegi, in Belgio, i dodici vigili del fuoco partiti dall’aeroporto di Venezia per la missione internazionale di Protezione civile in soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione

Sono già al lavoro, impegnati nelle operazioni di soccorso in Belgio, i dodici vigili del fuoco partiti ieri sera, giovedì 15 luglio, alle 23.10 dall’aeroporto di Venezia per la missione internazionale di Protezione civile in soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione in Nord Europa.

I soccorritori acquatici e fluviali dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e della direzione interregionale hanno raggiunto Liegi a bordo di un C 130 J dell’aereonautica militare. Trasportati in zona operazione anche 2 fuoristrada e 4 gommoni alluvionali. Due i pompieri inviati dal Comando di Treviso.