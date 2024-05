Pioggia e grandine, Conegliano e Vittorio Veneto flagellate dal maltempo

Il maltempo oggi, 22 maggio, ha flagellato pesantemente i territorio di Conegliano, Vittorio Veneto e San Vendemiano con forti piogge e grandinate che hanno creato un incredibile scenario quasi invernale soprattutto lungo viale Italia, nel capoluogo coneglianese, con la strada inbiancata. Duramente colpita la zona del centro di Conegliano e della zona industriale di Zoppè dove sono stati numerosi gli allagamenti. In viale Italia un'auto è uscita di strada finendo all’interno di un fossato. Allagato il sottopassaggio ferroviario di via XV Reggimento con la polizia intervenuta per interdire temporaneamente la circolazione. Sono stati già 60 gli interventi dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per allagamenti, alberi e rami caduti, con una decina di squadre sul campo: oltre a Coneglianese e Vittoriese, allagamenti si sono registrati anche nelle zone di Valdobbiadene e Cison di Valmarino. Nel video la situazione in viale Friuli.

Nel bellunese morto turista, donna salvata in un isolotto sul Maè

Sempre mercoledì mattina 22 maggio, i vigili del fuoco di Belluno hanno rinvenuto privo di vita come accertato dal personale medico del Suem, un turista tedesco che aveva intrapreso un trekking a piedi da Venezia a Monaco. L’allarme era scattato nella notte dopo la richiesta di aiuto dei familiari, che non avevano più ricevuto notizie dall’uomo. Le squadre dei vigili del fuoco, ordinarie e fluviali, già operative dalla notte, hanno rinvenuto in una forra di Val Fogarè a Sedico l’uomo privo di vita. La salma è stata recuperata dal personale dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago 153 del reparto volo di Venezia per essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’elicottero in fase di rientro, ha eseguito alle 10:15 un altro intervento a Longarone dove è stata segnalata una donna su un isolotto del torrente Maè incapace a guadagnare la riva. L’equipaggio l’ha recuperata e portata al sicuro. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e portata in ospedale.