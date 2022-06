Maltempo, Electrolux allagata: acqua nei reparti e produzione sospesa

Ondata di maltempo improvvisa nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 giugno. A Santa Lucia di Piave i reparti "Genesi" dello stabilimento Electrolux sono stati chiusi per delle infiltrazioni d'acqua che hanno costretto la direzione a sospendere la produzione per rischi legati alla sicurezza dei lavoratori. Al lavoro sul posto le squadre di pompieri interne, manutenzioni e pronto intervento per asciugare e mettere in sicurezza la strumentazione digitale e gli impianti, alcuni dei quali hanno "fiammato" a contatto con l'acqua. La direzione dello stabilimento ha annunciato la cassa integrazione per i lavoratori dei reparti inagibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vecchia fabbrica tradizionale delle catene di montaggio "Cairo" ha retto invece l'ondata improvvisa di maltempo e ha continuato a funzionare senza particolari interruzioni. I parcheggi dello stabilimento sono finiti sotto 30 centimetri d'acqua e in alcune aree le auto dei dipendenti sono state fatte spostare.

Disagi in autostrada

Poco prima delle 14, sulla A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, verso Venezia, per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino degli impianti elettrici all’interno della galleria Monte Baldo. Verso le 15:30 la situazione è tornata alla normalità, il tratto interessato è stato riaperto e al momento non si registrano particolari problemi alla viabilità.