Treviso e Belluno, 70 chiamate ai vigili del fuoco per danni da maltempo

Da mezzogiorno, di venerdì 12 luglio, i vigili del fuoco stanno operando principalmente nelle provincie di Belluno e Treviso per danni causati dal maltempo: non si hanno notizie di persone coinvolte. A Belluno ben 15 interventi eseguiti e in corso di svolgimento dalle ore 12 per caduta di alberi, danni d’acqua, copertura di tetti. Interessati i comuni di: Rocca Pietore, Auronzo di Cadore, Forno di Zoldo, Selva di Cadore, Feltre, Santo Stefano di Cadore, Tambre, Alano di Piave, Lentiai. A Treviso dalle ore 14 ben 55 richieste d’intervento per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni d’acqua in genere. Eseguiti 16 interventi, 9 in corso e 30 in attesa. Interessati i comuni di: Refrontolo, Vittorio Veneto, Villorba, Spresiano, Carbonera, Colle Umberto, Mareno di Piave, Asolo, Fontanelle, Ormelle, Montebelluna, Arcole, Maserada, Gaiarine, San Pietro di Feletto, Castelfranco, Pieve di Soligo, Oderzo, Povegliano, Cordignano.