Maltempo nella Marca, scantinato allagato e cavi Enel danneggiati

Nel tardo pomeriggio di sabato 1º maggio la provincia di Treviso è stata raggiunta dall'ondata di maltempo che sta interessando gran parte del Veneto in questo fine settimana. Nessun intervento grave, fortunatamente, per i vigili del fuoco di Treviso che sono comunque dovuti uscire per una serie di chiamate andate avanti fino a questa mattina.

Alle 23.30 di sabato, in un'abitazione di Borgo America a San Pietro di Feletto, l'acqua è entrata in casa, allagando per 20 centimetri lo scantinato. Nella notte a Pieve di Soligo e Istrana si sono poi verificati due interventi analoghi per cavi Enel della corrente danneggiati dal maltempo. Domenica mattina, invece, l'intervento in Via Brigata Campania a Crocetta del Montello per una pianta finita in strada. La zona dell'Alta Marca è stata la più colpita nelle ultime ore ma, già da lunedì 3 maggio, è previsto tempo in miglioramento su tutta la provincia.