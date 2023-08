Aggredisce la moglie e la picchia in cucina: lei chiama la polizia e lo fa arrestare

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto gli agenti della Questura di Treviso hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 45 anni, sorpreso in flagrante mentre picchiava la moglie dentro casa. I poliziotti sono intervenuti dopo la chiamata arrivata alla linea di emergenza del 113 da parte della moglie, che accusava il marito 45enne di averla aggredita e ferita alla testa con un utensile da cucina.

All’arrivo delle volanti, gli agenti si sono accorti che la testa della donna era ricoperta di sangue e, poco distante, era presente l’uomo che inveiva nei confronti della moglie anche in presenza dei poliziotti. Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine per pregressi analoghi di violenza domestica, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, rinchiuso nel carcere di Santa Bona.