Figli contro genitori, lo psichiatra: «Società cambiata, mancano i punti di riferimento»

«Purtroppo non si può che confermare i dati giudiziari». Francesco Kirn, responsabile della psichiatra della Coges Don Milani di Mestre, è uno degli esperti maggiormente utilizzati dalla Procura di Treviso per l'effettuazione di perizie psichiatriche.

«La ragione di questo trend preoccupante - dice - sta nel fatto che, a differenza di quello che succedeva in passato, oggi viene completamente a mancare la rete sociale e i punti di riferimento chiari su cui i giovani possano contare. I maltrattamenti sono solo l'ultimo anello di una catena che parte dallo sfilacciamento delle certezze di cui godeva la generazione passata, a cominciare dal lavoro, sempre più difficile da trovare a condizioni che siano oggettivamente soddisfacenti per i nostri ragazzi». «La società è cambiata - spiega Kirn - la società è frenetica, molto spesso sono gli stessi genitori che non riescono a soddisfare le richieste dei figli. Si deve cominciare a discutere di prevenzione anche quando si parla di psichiatria».