Tenta di rubare la cassa della lavanderia self service, arrestato

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fontanelle e' intervenuta nella serata di ieri, martedì 25 novembre, in Mansue', sorprendendo un malvivente che si era introdotto all'interno di una lavanderia self service e stava tentando di rubare la cassa automatica cambiamonete presente, fuggendo poi indisturbato. Il fermato, D.N.E., 38enne del posto, con precedenti, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e trattenuto presso camere sicurezza dell'Arma di Conegliano in attesa rito direttissimo.