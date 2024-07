Precipita dal Canalone dei Bassanesi, mercoledì l'ultimo saluto a Roberto

Saranno celebrati domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Ramon (a Loria) i funerali di Manuel Roberto, 32enne morto sabato scorso mentre stava percorrendo in solitaria il Canalone dei Bassanesi per raggiungere Cima d'Asta, in Trentino. Manuel lascia il figlio Giosuè, di tre anni e mezzo, e la moglie Claudia, in attesa del secondo bambino oltre ai genitori Simonetta e Giovanni, le sorelle Jessica e Chiara e tutta la comunità di Loria, ancora sotto choc per la scomparsa improvvisa del giovane padre di famiglia.

Manuel viveva a Cassola, nel Vicentino, insieme alla moglie Claudia, originaria di Bessica e sposata nel 2018. Amante della montagna, la coppia andava spesso insieme in escursione ma sabato scorso il destino ha voluto che Manuel si trovasse da solo sul canalone in cui ha perso la vita: una caduta di una cinquantina di metri gli estata fatale. Il corpo del 32enne è stato notato poco dopo le 13 da alcuni escursionisti che hanno dato l'allarme: non è chiaro se Manuel stesse effettuando la salita o fosse già in procinto di rientrare. Nonostante l'intervento dell'elicottero di Trentino emergenza, i sanitari hanno potuto solamente constatare l'esito fatale della caduta. Insieme a Claudia, Manuel era stato animatore della parrocchia: un ragazzo per bene, benvoluto da tutti e sempre pronto a mettersi a disposizione e a dare una mano. Gli amici e i residenti di Ramon si stanno già attivando per delle iniziative in memoria di Manuel e per sostenere il figlio Giosuè e la moglie Claudia che sta portando in grembo il secondo figlio. Dopo la cerimonia funebre la salma di Manuel riposerà nel cimitero di Ramon.