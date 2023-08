Muore sul sentiero a 52 anni, addio al maratoneta Marcello Venafro

Un dolore improvviso al torace gli ha fatto perdere l'equilibrio, facendolo precipitare dalla cresta del percorso Osvaldo Zandonella, sulla Spalla del Duranno a Perarolo di Cadore. E' morto così Marcello Venafro, 52enne di Vittorio Veneto. L'uomo, lunedì 7 agosto, si trovava in compagnia di un amico che lo ha visto accasciarsi al suolo e sparire nel nulla. Inutile la chiamata ai soccorsi: Venafro è morto sul colpo dopo una caduta di oltre quaranta metri.

In poche ore la notizia della tragedia ha raggiunto la Marca lasciando senza parole le tantissime persone che avevano conosciuto il 52enne. Iscritto alla Scuola di maratona di Vittorio Veneto, Marcello Venafro, nel 2011, era arrivato primo alla Treviso Marathon e aveva corso anche la maratona di New York. Una passione, quella per l'atletica, che il 52enne aveva abbandonato da alcuni anni dedicandosi all'altro suo amatissimo hobby: le escursioni in montagna. Originario di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, viveva da anni a Vittorio Veneto e, dal 2011, era dipendente della Tecnosystemi (azienda metalmeccanica con sede a San Giacomo di Veglia). Approfittando di una settimana di ferie, ieri (lunedì 7 agosto) era andato con un amico in escursione a Perarolo di Cadore ma un malore fatale lo ha strappato per sempre all'affetto dei suoi cari. A piangerlo oggi l'amata moglie Cristina De Vallier con cui Marcello condivideva la passione per le escursioni in alta quota. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.