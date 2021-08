Trovato morto in casa a 26 anni: fissati i funerali di Marco Della Libera

E' arrivato sabato 21 agosto il nulla osta per i funerali di Marco Della Libera, il ragazzo di soli 26 anni trovato morto in casa dei nonni paterni per una sospetta overdose da eroina. Gli esiti degli esami sulle cause del decesso non sono ancora stati ufficializzati ma gli inquirenti hanno dato in queste ore il via libera alla sepoltura della salma.

Una tragedia che, alla vigilia di Ferragosto, aveva lasciato senza parole l'intera comunità di San Giacomo di Veglia dove Marco si era trasferito dopo aver vissuto fino a poco tempo fa a Caneva, in provincia di Pordenone. A stroncare il 26enne un arresto cardiaco nel bagno di casa dei nonni. Vicino al corpo di Marco i carabinieri di Vittorio Veneto avevano trovato una siringa appena utilizzata. A piangerlo oggi i genitori Teresa e Massimo, la sorella Margherita, i nonni, i parenti, amici e colleghi. Dopo i funerali, fissati per martedì 24 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Veglia, la salma di Marco verrà cremata.