Ex campione italiano di freccette trovato morto in casa, aveva 34 anni

Gorgo al Monticano piange in queste ore la scomparsa di Marco Piccolo, 34 anni, ex campione italiano di freccette nel 2018. Piccolo è stato trovato senza vita dai familiari nella sua casa di Gorgo al Monticano.

Marco lavorava in un'azienda della zona e, oltre alla sua professione, amava lo sport e le freccette in particolare. Una tragedia, la sua, che ha lasciato sgomenti familiari e conoscenti del giovane. La passione per le freccette gli era stata trasmessa dal papà Gianni: Marco, in carriera, aveva vinto anche una Coppa Italia. Dopo il ritrovamento della salma, sul luogo della tragedia sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Venerdì 1º dicembre la Procura di Treviso ha dato il nullaosta per la sepoltura della salma e così i funerali del giovane sono stati fissati. L'ultimo saluto a Marco sarà celebrato nella chiesa parrocchiale dei santi Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano. Martedì 5 dicembre, alle ore 14.30, l'inizio della cerimonia funebre: a piangere il 34enne ci saranno la mamma Annamaria, il papà Gianni, i fratelli Samantha con Marco e Samuele con Giada, i nipoti Nicole e Christian, gli zii, uniti ai parenti ed amici tutti. Dopo la cerimonia funebre, Marco riposerà nel cimitero di Gorgo al Monticano. Amici e conoscenti potranno dare un ultimo saluto al caro Marco presso la Casa Funeraria Frè di Gorgo al Monticano domenica dalle 10 alle 12, lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 in poi.