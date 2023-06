Moto contro auto, Marco muore a 23 anni dopo tre settimane in ospedale

Sabato nero sulle strade della provincia di Treviso: dopo l'incidente nella notte a Roncade, costato la vita a tre persone, in queste ore è arrivata la notizia della morte di Marco Zorgno, 23enne di Conegliano ricoverato al Ca' Foncello dallo scorso 18 maggio dopo un grave incidente lungo la Statale Alemagna, nella frazione di Nove a Vittorio Veneto. I familiari del giovane hanno dato il via libera per la donazione degli organi.

Marco si trovava in sella alla sua moto quando, nel tardo pomeriggio di tre settimane fa, un'utilitaria Hyunday si era immessa sulla Alemagna senza rispettare la precedenza e non accorgendosi dell'arrivo del giovane che arrivava da Belluno. Violentissimo l'impatto al punto che la Alemagna era stata chiusa al traffico: le condizioni del giovane erano subito apparse gravi. Sul posto erano intervenuti polstrada ed elisoccorso del Suem 118 che aveva portato il 23enne al Ca' Foncello. Ricoverato d'urgenza, le condizioni di Marco non sono mai davvero migliorate da quel giorno e, venerdì mattina (9 giugno) il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il conducente dell'utilitaria verrà ora indagato per omicidio stradale. La moto era la ragione di vita di Marco, comprensibilmente sotto choc i familiari e i tantissimi amici del giovane. Da inizio anno è le vittime della strada in provincia di Treviso hanno raggiunto quota 29, quattro nella sola giornata di oggi. Un bilancio pesantissimo.