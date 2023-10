Stroncato da un tumore in tre mesi, personal trainer muore a 49 anni

Tre mesi. In questo breve periodo, dalla scoperta quasi casuale del male da cui era affetto (si era sottoposto a luglio ad alcuni esami in seguito ad un infortunio dopo una corsa in bici, una brutta caduta) alla tragica fine, senza neppure riuscire a sottoporsi alla chemioterapia che avrebbe dovuto iniziare proprio in questi giorni. Il destino ha voluto diversamente. Una lenta, inesorabile, agonia. Sono in molti oggi a piangere la scomparsa di "Lele", soprannome con cui tutti lo conoscevano. Daniele Brusò, 49enne di Marcon, era uno stimatissimo personal trainer: nella Marca era conosciuto per aver lavorato tanti anni come preparatore di schede di allenamento per la palestra Mc Fit. Ma anche tra il popolo della notte "Lele" era noto: come dipendente della Prs security si occupava della sicurezza del Marina club, vero e proprio tempio della movida jesolana. Da tutti descritto come serio e pacato, si è sempre distinto per la sua riservatezza: in pochissimi erano a conoscenza della stessa malattia da cui era stato colpito. Daniele Brusò (avrebbe tra qualche mese festeggiato i 50 anni) lascia la fidanzata, Silvia, i parenti e tanti amici. Nelle prossime ore sarà resa nota la data del funerale.