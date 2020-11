Operaio perde la vita schiacciato da una porta di un forno industriale

Stava effettuando un intervento di manutenzione, ma qualcosa è andato storto ed è rimasto schiacciato da una porta forno industriale. Non c'è stato niente da fare per Michele Cacco, operaio 49enne di Marghera (per molti anni aveva però vissuto a Casale sul Sile), vittima di un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì a mezzogiorno all'interno di un'azienda di Marcon.

Le cause della tragedia, che si è verificata alla Flag Srl di via Mattei, sono ancora al vaglio degli ispettori dello Spisal, che hanno eseguito un sopralluogo per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente insieme ai carabinieri. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, ma i tentativi di salvare il 49enne si sono rivelati vani. In supporto alle operazioni sono arrivati anche i vigili del fuoco.